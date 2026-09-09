«Кабачковое проклятие» в красках: художница из Истры высмеяла причуду дачников

Истринская художница Елена Метченко поделилась в соцсетях свежей работой, которая уже вызвала оживленную реакцию подписчиков. Вдохновением для картины стал неизбежный сезонный феномен — конец лета и начало осени, когда дачники массово одаривают окружающих кабачками, пишет REGIONS .

С иронией, свойственной ее стилю, Метченко подошла к теме, знакомой практически каждому россиянину. В подписи к работе она заметила, что «кабачкового проклятия» не избежать, даже если нет деревенских родственников, друзей-огородников или коллег с дачными участками. Кабачок все равно найдет и настигнет, уверена художница.

Картина получилась легкой, с долей самоиронии и узнаваемым сюжетом. На ней рыжая девушка получает целый поднос с кабачками, но выражение ее лица отражает неподдельный ужас.

Работа отражает вечную дачную дилемму: урожай вырос, его много, и им нужно поделиться. Те, у кого нет огорода, оказываются в центре этого процесса вне зависимости от желания. Метченко удалось передать ту самую атмосферу августа и сентября, когда сумки с кабачками появляются в офисе, у подъезда и даже в городской квартире случайных знакомых. Таковы причуды дачников, которые при обилии урожая становятся довольно щедрыми дарителями кабачков.

Работа вызвала массу комментариев — подписчики узнали себя, свои истории и дружно посмеялись над ситуацией, которая повторяется из года в год. Художница не впервые обращается к бытовым темам с юмором, но именно эта картина попала в самый нерв сезона.