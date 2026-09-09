Критика, драка и перелом: в центре Москве сцепились ресторатор Пинский и критик

Вечер 8 сентября в одном из московских ресторанов должен был стать рядовым светским мероприятием — перезапуск заведения, шампанское, звездные гости. Вместо этого событие превратилось в громкий скандал с дракой и переломом. Об этом пишет РЕН ТВ , со ссылкой на комментарии участников конфликта.

В центре конфликта оказались известный ресторатор Антон Пинский и гастрокритик Илья Трапезник. Потасовка произошла прямо в разгар вечера, на глазах у десятков знаменитостей. Причиной, по предварительным данным, стали критические публикации Трапезника о заведениях Пинского. Ресторатор предъявил претензии журналисту, и словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.

В эксклюзивном интервью корреспонденту РЕН ТВ Павлу Пономареву Пинский подтвердил, что оппонент начал первым, но комментировал произошедшее неохотно, пряча лицо под кепкой. Вместо праздничного фужера его ждала больничная палата: врачи диагностировали у ресторатора многочисленные ушибы и перелом ребра.

Сам Трапезник в своем блоге изложил иную версию. По его словам, Пинский потребовал прекратить писать о его ресторанах и пригрозил расправой над родителями критика.

«Когда он сказал: „Если ты еще раз про меня напишешь — твои родители будут просить пощады“, у меня слетела крыша, и дальше как в тумане», — написал Трапезник.

Ресторан, где произошла драка, находится в центре Москвы и оборудован камерами видеонаблюдения. Записи с входа, который снимается с двух ракурсов, вероятно, помогут полицейским восстановить хронологию событий. Журналисты РЕН ТВ пришли на место происшествия, чтобы получить комментарии от сотрудников, но те с упорством твердили, что ничего не помнят.

Пинский уже заявил, что намерен решать конфликт в правовом поле. Открытие ресторана, которое должно было стать праздником для гурманов, запомнится всем участникам вечера совсем по другой причине.