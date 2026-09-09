Резниковский котел начали сжимать с двух сторон: аналитики раскрыли последствия для ВСУ

В Харьковской области группировка «Север» начала сжимать резниковский котел с двух сторон — по разным оценкам, в окружении оказались от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. украинских военных, и аналитики уже предупредили, что этот кризис аукнется на соседних участках фронта. Об этом сообщает RT.

Резниковский котел сформировался вокруг села Резниково к югу от Волчанска. По разным оценкам, в нем может находиться от 1700 бойцов ВСУ. Российские войска уже взяли под контроль несколько населенных пунктов и приступили к зачистке.

Авторы отмечают: чтобы заткнуть эту брешь, украинскому командованию придется перебрасывать батальоны или даже бригады из оперативного резерва. Но резервы не безграничны. Задействованные подразделения будут недоступны для Доброполья, Дружковки, Краматорска, Запорожского направления или любого другого кризиса, которые у ВСУ возникают из-за продвижения России через день.

Чем больше таких кризисных точек возникает одновременно, тем сложнее ВСУ сохранять крупную мобильную группировку. Но главное — психологический эффект. Аналитики подчеркивают: если окружение доведут до конца, а попытки стабилизировать направление провалятся, это станет сигналом для других украинских подразделений. В условиях, когда окруженцев бросают и списывают в утиль, командиры начинают иначе оценивать приказы удерживать позиции. Порог, после которого возникает желание оставить позиции раньше официального приказа, снижается.

Ранее CNN сообщил об угасании оптимизма ВСУ из-за разрушения укреплений в Донбассе.