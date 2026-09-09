Apple рассекретила iPhone 18 Pro: скорость, титан и новый красный

В Купертино прогремела очередная премьера — корпорация Apple официально показала флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Внешне новинки напоминают предшественников, но инженеры сделали ставку на начинку, следует из презентации компании на официальном сайте.

Презентация в Купертино подтвердила: в этом году Apple делает ставку на эволюцию внутри, а не на внешний переворот. iPhone 18 Pro и Pro Max получили ряд системных обновлений, которые затронули материалы, производительность, программное обеспечение и даже цветовую палитру.

Ключевые изменения в дизайне и материалах:

алюминиевый корпус вместо титанового у предшественников;

уменьшенный модуль Face ID, что слегка сократило ширину выреза;

четыре цветовых решения: серебряный, черный, голубой и темно-красный (dark grey, dark cherry, light blue, white).

Стоит отметить, что для продукции Apple презентованный красный — не привычный яркий алый цвет, который раньше использовался в благотворительной серии (PRODUCT)RED для базовых айфонов, а более сдержанный, глубокий и премиальный темно-красный оттенок с вишневым или винным подтоном. Критики считают, что этот цвет станет самым популярным в линейках.

Аппаратная мощь:

новый процессор Apple A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу;

производительность выросла на 20–40% в сравнении с A19 Pro (зависит от типа задач);

iPhone будет работать до 36-45 часов без зарядки

Быстрая зарядка до 50% за 15 минут

Можно регулировать размер затвора, количество света и размытие фона.

компания заявила, что это самый долгоживущий iPhone в истории — без уточнения точной емкости аккумулятора, но с акцентом на энергоэффективность нового чипа.

Программное обеспечение:

параллельно с выходом смартфонов дебютирует iOS 27;

в обновлении насчитывается около 200 улучшений и доработок;

среди главных — повышенная скорость работы системы и обновленный голосовой ассистент Siri с улучшенной реакцией на сложные команды.

Цены на новинки пока не раскрыты, но эксперты и ряд СМИ предполагают, что они сохранятся на уровне флагманских моделей предыдущих поколений.