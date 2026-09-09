Камень желаний мог погубить семью Усольцевых: новая версия исчезновения от местных жителей

Год спустя после исчезновения семьи Усольцевых появилась новая деталь их последнего маршрута. Сергей, Ирина и малолетняя дочь могли направляться к так называемому Камню желаний в красноярской тайге. Местные жители считают этот участок сложным и опасным при неподходящей экипировке, пишет aif.ru .

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочкой и собакой Ладой отправились из поселка Кутурчин в поход. После этого семья бесследно исчезла. За год масштабных поисков не удалось обнаружить ни людей, ни их вещей.

Одной из возможных целей маршрута мог быть Камень желаний — покрытый мхом треугольный валун примерно в 50 метрах от скалы Мальвинка. Местные жители называют его «местом силы». По поверью, желание должно сбыться, если прикоснуться к камню или обнять его.

При этом происхождение легенды вызывает вопросы. По одной из версий, туристический объект получил известность после визита в 2013 году американского ясновидящего Вита Мано, победителя «Битвы экстрасенсов». Некоторые путешественники считают историю о древнем сакральном месте современной туристической легендой.

Опасный участок

Отдельного указателя к камню нет. Туристы ориентируются на красные метки, ведущие к Мальвинке, а часть пути проходит по курумникам — каменным осыпям. В конце сентября в тайге быстро темнеет, погода способна резко измениться, а связь доступна не везде.

Местная жительница Алевтина рассказала, что для подготовленного туриста дорога может быть относительно простой, однако новичкам она способна доставить серьезные проблемы. По ее словам, до Камня желаний приходится идти около 5–7 км.

Особое внимание она обратила на обувь. Для передвижения по камням нужна обувь с рельефной подошвой, поскольку скользкие участки могут привести к падению.

Одежда могла стать критическим фактором

По словам людей, которые видели Усольцевых перед выходом, Ирина перед походом переоделась из теплого спортивного костюма и жилетки в футболку и шорты. Такая одежда для конца сентября в сибирской тайге могла стать серьезным риском при резком похолодании.

При этом, как отмечают местные жители, Сергей был опытным таежником. Ирина также заранее расспрашивала сотрудницу турбазы о маршруте: интересовалась расстоянием, временем в пути и тем, получится ли пройти его вместе с пятилетней дочерью.

Эти обстоятельства усилили версию о том, что Камень желаний мог быть одной из главных целей похода.

Почему семью не удалось найти

В поисках участвовали спасатели, волонтеры, спелеологи и следователи. Однако обнаружить рюкзаки, одежду, кострище или другие вещи Усольцевых не удалось.

На фоне отсутствия следов появились разные версии произошедшего. Среди них — падение в расщелину или пещеру, несчастный случай и намеренное исчезновение.

Версию о заранее подготовленном побеге следствие не подтвердило. У семьи не нашли признаков подготовки к отъезду: они не покупали билеты, не переводили деньги и планировали строительство дома в России.

Спустя год Камень желаний остается одной из загадочных точек последнего маршрута Усольцевых. Была ли неподходящая одежда роковой ошибкой или исчезновение связано с другими обстоятельствами, пока окончательно не установлено.