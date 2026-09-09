Главные враги таблеток: провизор предупредила о сочетаниях-убийцах

Запили таблетку грейпфрутовым соком и йогуртом? Провизор Ольга Павлова предостерегает: так вы можете не только свести лечение на нет, но и заработать передозировку или отправить печень в нокаут. И это не байки, а химия. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист назвала продукты, которые категорически не рекомендуется сочетать с лекарствами. Лидер антирейтинга — грейпфрут и его сок. Они блокируют фермент в печени, который расщепляет многие препараты. В результате концентрация лекарства в крови может вырасти до токсичных значений. Особенно это опасно для тех, кто принимает статины от холестерина, сердечные гликозиды или иммунодепрессанты.

Второй коварный союзник — молочка. Кальций и магний связывают некоторые антибиотики (например, тетрациклины и фторхинолоны), превращая их в неусвояемые соли. Эффективность падает, а бактерии радуются.

Павлова также предупреждает о «зеленой ловушке» для тех, кто пьет варфарин (разжижающий кровь препарат). Витамин К, которого много в шпинате, петрушке и капусте, влияет на его действие. Резко менять количество зелени в рационе категорически не рекомендуется — дозу варфарина подбирают под привычный уровень витамина К.

Жирная пища — отдельная история: она может как улучшить всасывание некоторых витаминов и препаратов, так и замедлить его. Зависит от конкретного лекарства. А алкоголь, по словам провизора, вообще вне закона на время лечения. Он усиливает или ослабляет действие снотворных, антидепрессантов, парацетамола и даже обычных таблеток от давления, вдобавок создавая двойную нагрузку на печень.

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