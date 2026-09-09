Новые Apple Watch получат ряд новых ИИ-функций

Журналист Bloomberg Марк Гурман, известный своими точными инсайдами, приоткрыл завесу над одной из главных ИИ-новинок будущих Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Речь идет о функции Recaps, которая превратит часы в персонального хроникера.

По данным инсайдера, функция Recaps будет встроена в приложение Siri и станет частью масштабного обновления голосового ассистента на базе Apple Intelligence. Нововведение должно решить давнюю проблему: как не упустить важное, если в течение дня поступает поток уведомлений, встреч и устных договоренностей.

Как работает Recaps:

система анализирует данные с часов (пульс, активность, уведомления) и одновременно обрабатывает звуки из окружения — в том числе обрывки разговоров;

часы не записывают аудио и не хранят расшифровку: обработка идет в реальном времени, после чего звук удаляется;

пользователь видит только итоговую сводку — например, «в 14.30 обсуждалась встреча, в 18.00 поступил звонок от коллеги»;

функцию можно оставить включенной на весь день, активировать вручную или настроить автозапуск в определенных местах (дома, в офисе).

Почему только новые модели

Источник отмечает, что Recaps потребует специального оборудования для защищенной обработки аудио, поэтому функция останется эксклюзивом для Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Старые версии часов нововведение не получат.

Контекст и сроки

Ранее Apple уже анонсировала для watchOS 27 обновленную Siri с поддержкой длительных диалогов и персонализированного контекста. Recaps, по сути, станет логичным продолжением этой стратегии — ассистент перестает быть просто исполнителем команд и превращается в активного помощника, который сам структурирует информацию.

Ранее Apple официально презентовала новые смартфоны iPhone 18 Pro и Max.