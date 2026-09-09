Грузии следует занять сторону России, чтобы сохранить государственность и историческую идентичность страны. С таким заявлением выступил бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе.

В комментарии «Sputnik Ближнее зарубежье» Парцхаладзе заявил, что сближение с Москвой может стать для Тбилиси условием сохранения страны.

«Это единственный залог нашего выживания, сохранения государственности и исторической правды. Россия всегда была рядом в самые тяжелые времена», — подчеркнул он.

По его словам, Россия выступает за сохранение традиционных ценностей и христианской веры. Запад, напротив, как считает Парцхаладзе, стремится разрушить национальную идентичность и усилить разделение между народами.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что ухудшение отношений с Российской Федерацией не соответствует интересам грузинских властей и населения. При этом, по его мнению, такая ситуация может отвечать интересам третьих стран.