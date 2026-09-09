Мужчина вернул доступ к биткоинам спустя 12 лет и стал миллионером

Житель Великобритании спустя более десяти лет восстановил доступ к замороженному криптовалютному счету и обнаружил там 61 биткоин. Теперь его состояние оценивается примерно в $4,76 млн, или около ₽430 млн, пишет VnExpress International.

В 2011 году студент по имени Крис вложил в биткоины £1,5 тыс. — около ₽174 тыс. по нынешнему курсу. Криптовалюту он приобрел через британскую биржу Intersango.

В 2014 году площадка столкнулась с проблемами и прекратила работу, а доступ к счету Криса оказался заблокирован. Тогда его биткоины оценивались примерно в £4 тыс. — около ₽465 тыс.

В 2018 году мужчина получил письма от бывших владельцев биржи с предложением связаться с ними, но решил, что это может быть мошенничество, и удалил сообщения. После этого он окончательно решил, что деньги потеряны.

В начале 2026 года жена Криса убедила его вновь заняться поиском средств. Мужчина обратился в юридическую фирму CEL Solicitors, которая занимается возвратом криптовалют. В результате ему удалось восстановить доступ к 61 биткоину.

По курсу на 3 сентября, когда один биткоин стоил около $78 тыс., стоимость актива достигла примерно $4,76 млн.

Теперь британец регулярно проверяет счет, опасаясь вновь потерять доступ к деньгам. Часть криптовалюты он хочет продать, чтобы купить дом для матери, устроить праздник и отправиться с семьей в отпуск.