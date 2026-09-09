Вонь и трупы: пруд в российском городе превратился в зону экологического бедствия

Жуткое зловоние и горы мертвой рыбы на берегу — такой сюрприз преподнес Ангарский пруд в Дзержинском районе Волгограда местным жителям. Очевидцы снимают на видео агонию выживших карпов и щук, которые пытаются глотнуть воздуха у поверхности, тогда как их сородичи уже превратились в зловонные кучи. Причины катастрофы, по предварительным данным, кроются в стоках с оживленной трассы и последствиях недавнего пожара на соседнем складе.

Тревожные кадры из Дзержинского района стремительно разлетелись по соцсетям. Местные жители зафиксировали массовый замор в Ангарском пруду: вода в водоеме практически не пригодна для жизни, а выжившая рыба в буквальном смысле борется за существование, высовываясь из мутной воды. Мертвые экземпляры — среди них щука, карп и жерех — скапливаются вдоль береговой линии, источая невыносимый запах, который ощущается за несколько кварталов.

По информации портала V1.RU, местные активисты связывают произошедшее с работой ливневой канализации, проложенной вдоль шоссе Авиаторов. Именно оттуда, по их мнению, в пруд попадают загрязненные стоки. Эту версию подкрепляет и недавнее ЧП — пожар на складе, чьи продукты горения также могли оказаться в воде. Жители подчеркивают, что подобная картина наблюдается уже не первый год: «Ливневка идет от трассы, и все стоки с дороги плюс прошлогодний дождь привели к той же истории — ситуация циклична».

Официальная наука подтверждает опасения горожан. Ихтиолог Сергей Яковлев пояснил, что проблема имеет сезонный характер. Крутые склоны пруда, густо застроенные дачными участками, играют роль естественного коллектора: во время осадков удобрения и органика смываются прямо в воду. В сочетании с летней жарой это запускает механизм стремительного гниения. Кислород в толще воды падает до критических отметок, и рыба просто задыхается.

Эксперт отметил, что технически проблему решить можно — для этого потребуется построить систему отвода грязных вод, которая перехватывала бы стоки до их попадания в водоем. Однако на практике, учитывая плотную застройку берегов и сложный рельеф, реализация такого проекта граничит с невозможностью, констатировал ученый.

Редакция регионального издания не осталась в стороне: видеозапись с места событий официально направлена в несколько инстанций. Среди адресатов — администрация Волгограда, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии по региону, а также природоохранная прокуратура. Впрочем, реакция муниципальных чиновников оказалась предсказуемой — обращение переадресовали в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области, оставив вопрос о сроках проверки и реальных действиях пока открытым.