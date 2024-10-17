Bloomberg: Мейвезер купил 60 объектов недвижимости в Нью-Йорке на $402 млн
Bloomberg: Мейвезер инвестировал $402 млн в 60 объектов недвижимости в Нью-Йорке
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Знаменитый боксер Флойд Мейвезер продолжает расширять свои инвестиции. Недавно он купил 60 объектов недвижимости в Верхнем Манхэттене на сумму $402 млн.
По данным Bloomberg, эта сделка является одной из самых значительных для рынка недвижимости Нью-Йорка в условиях текущей стагнации, вызванной высокими процентными ставками по займам.
Агентство отметило, что компания-продавец Black Spruce Management пока не предоставила комментарии относительно этой сделки.
Отмечается, что это не первая инвестиция Мейвезера в недвижимость. Ранее он вложил средства в фонд CGI Merchant Group во Флориде.
В начале 2024 года Мейвезер вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира с общим заработком в $1,48 млрд. Боксер завершил карьеру в 2017 году после зрелищного боя с Конором Макгрегором, закончив на впечатляющей отметке в 50 побед без поражений.
Сейчас Мейвезер продолжает участвовать в выставочных боях.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Овечкин стал шестым в истории НХЛ игроком с 700 голами и 700 передачами.