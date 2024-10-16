Овечкин стал шестым в истории НХЛ игроком с 700 голами и 700 передачами

Российский нападающий, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг нового знакового рубежа, сделав свои 699-ю и 700-ю передачи в карьере.

В историческом матче против «Вегас Голден Найтс», прошедшем в Вашингтоне, Овечкин стал шестым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроком с 700 голами и 700 передачами.

Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 4:2, и это событие стало еще одной вехой в карьере 38-летнего нападающего. Теперь Овечкин присоединился к легендам хоккея Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

Кроме того, нападающий стал вторым российским хоккеистом, достигшим отметки в 700 передач, после Евгения Малкина.

В апреле 2024 года Овечкин также установил новый рекорд. Он стал седьмым игроком НХЛ, забившем 30 шайб в регулярном сезоне в возрасте 38 лет. Всего Овечкин провел 1428 матчей в НХЛ.

Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» в 2005 году. Годом позже он получил приз «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. В 2018 году нападающий привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку.