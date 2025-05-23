Бобровский отстоял на ноль в полуфинале Кубка Стэнли против «Каролины»
«Флорида» выиграла у «Каролины» второй матч полуфинала Кубка Стэнли
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не оставила шансов «Каролине Харрикейнз» — 5:0.
Вновь одним из героев матча стал российский вратарь клуба «Пантерз» Сергей Бобровский, сохранивший свои ворота сухими. Он справился со всеми 17 бросками соперника.
«Флорида» фактически решила судьбу матча еще в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Отличились Густав Форслинг, Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт. В следующих двух периодах Беннетт и Александр Барков забросили еще по шайбе.
«Флорида» выиграла два гостевых матча и повела в серии со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут в Санрайзе, первая из них состоится 25 мая.
Ранее на чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Главной сенсацией стал вылет Канады, которая уступила скромной сборной Дании.