Бобровский отстоял на ноль в полуфинале Кубка Стэнли против «Каролины»

Вновь одним из героев матча стал российский вратарь клуба «Пантерз» Сергей Бобровский, сохранивший свои ворота сухими. Он справился со всеми 17 бросками соперника.

«Флорида» фактически решила судьбу матча еще в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Отличились Густав Форслинг, Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт. В следующих двух периодах Беннетт и Александр Барков забросили еще по шайбе.

«Флорида» выиграла два гостевых матча и повела в серии со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут в Санрайзе, первая из них состоится 25 мая.

Ранее на чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Главной сенсацией стал вылет Канады, которая уступила скромной сборной Дании.