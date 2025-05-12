Боец ММА Аллахвердян попался полиции с самодельным оружием в Москве

Полиция задержала в Москве бойца ММА Михаила Аллахвердяна, выступающего в полутяжелом весе. Его обвиняют в ношении и переделке оружия, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, инцидент произошел ночью 5 мая, когда сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) остановили автомобиль спортсмена — внедорожник «Кадиллак-Эскалейд» с номером 007.

За рулем находился сам 33-летний спортсмен, который вызвал подозрение у полицейских. В ходе проверки они обратили внимание на кожаную сумку за водительским креслом. Аллахвердян заверил, что внутри находятся лишь документы, однако, когда он стал ее открывать, полицейские заметили в сумке пистолет.

Боец утверждал, что нашел оружие на улице и собирался сдать его в полицию, для чего даже подготовил заявление — однако оно осталось дома.

При осмотре оружия специалисты обнаружили, что пистолет является типичным RETAY S2022-О калибра 9 мм. Его кустарно переделали. У пистолета была спилена перегородка и изменен канал ствола. Отмечается, что эта модификация сделала оружие огнестрельным.

Пистолет изъяли для проведения экспертизы. Аллахвердяну грозит уголовная ответственность по статье, связанной с незаконным хранением оружия.

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