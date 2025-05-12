В Шереметьево задержали 23 человека по делу о мошенничестве

В связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении участников специальной военной операции, совершаемого таксистами в аэропорту Шереметьево, задержаны 23 человека. Информацию об этом предоставили источники в правоохранительных органах, уточнив, что среди арестованных пятеро сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России, передает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 158 (кража) и 159 (мошенничество) УК РФ. Как сообщил источник, всего по делу проходят 23 подозреваемых, включая упомянутых полицейских, работавших в аэропорту Шереметьево.

Помимо прочего, фигурантам дела инкриминируют статью 210 УК РФ, касающуюся организации преступного сообщества или участия в нем.

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