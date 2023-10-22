Боец UFC Чимаев попросился у Кадырова на войну за Палестину

Как передает РБК, об этом Чимаев попросил разрешения у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразу после победы в бою на турнире UFC 294, что прошел в минувшую субботу, 21 октября, в Абу-Даби.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — сказал Чимаев.

Напомним, с 18 лет Чимаев, чеченец по национальности, выступал под флагом Швеции. В конце сентября 2023 года что спортсмен сменил спортивное гражданство, решив представлять на ринге ОАЭ.