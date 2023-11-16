Боярский рассказал, почему избавился от бизнеса в России

Актер и певец Михаил Боярский рассказал «МК», почему он отказался от своих долей в трех коммерческих фирмах.

По словам Боярского, сам он бизнесом не занимался. Возглавлял его старший брат Александр. Михаил и Николай Боярский входили в число акционеров.

После смерти старшего братья они решили передать весь бизнес супруге покойного, Елене Косцовой, чтобы поддержать ее. Он признался, что наследство было не таким уж большим.

Боярский добавил, что его в большей степени, чем коммерческие дела, волнует следующая игра его любимого «Зенита».