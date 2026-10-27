В Совфеде предложили усилить контроль за качеством еды в доставке

Сенатор Ежов: контроль за сферой доставки продуктов питания нужно усилить

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Применение принципов платформенного регулирования в сфере доставки продуктов и готовой еды поможет усилить контроль за качеством товаров и снизить риски для потребителей. Об этом «Известиям» сообщил член комитета Совета Федерации по регламенту Николай Ежов.

По его словам, рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами клиентов нуждается в дополнительных механизмах контроля. Одной из возможных мер он назвал отраслевой меморандум, который закрепит лучшие практики проверки поставщиков, оценки качества продукции и защиты прав покупателей.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов считает предлагаемые меры важным шагом для борьбы с недобросовестными производителями и поставщиками. По его мнению, торговые сети и сервисы доставки могут самостоятельно проверять партнеров и блокировать доступ к заказам для нарушителей.

Председатель ассоциации Станислав Богданов также отметил значимость проверки контрагентов. Он пояснил, что торговые сети уже используют для готовой еды стандарты качества и безопасности, которые в ряде случаев строже нормативных требований.

Ранее диетолог из Подмосковья развеяла миф про особую пользу коричневых яиц.

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