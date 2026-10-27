Врач назвала оптимальную частоту тренировок для здорового человека

Врач Якимович: здоровому человеку нужно три-четыре занятия в неделю

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Здоровым людям рекомендуется заниматься спортом три-четыре раза в неделю, сочетая кардионагрузки с силовыми упражнениями. Продолжительность силовой тренировки может составлять 45–60 минут. Об этом ТАСС сообщила замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ, врач лечебной физкультуры Инесса Якимович.

По словам специалиста, согласно рекомендациям ВОЗ, силовые упражнения следует выполнять как минимум дважды в неделю, прорабатывая основные группы мышц — ноги, спину, грудь, пресс и руки. За одно занятие достаточно сделать от одного до четырех подходов по 8–12 повторений на каждую группу.

Для умеренной кардионагрузки, например быстрой ходьбы или плавания, можно выделять 30–60 минут. Более интенсивные занятия — бег, интервальные тренировки и активные спортивные игры — эксперт рекомендовала ограничивать 45 минутами.

В качестве примера сбалансированного режима Якимович привела быструю ходьбу по 30 минут пять дней в неделю и две силовые тренировки продолжительностью около 40 минут.

20 октября министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что доля россиян, регулярно занимающихся физической активностью, приблизилась к 63%. Целевой показатель на 2030 год составляет 70%.

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