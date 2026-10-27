Пять пляжей Бали вошли в список опасных для туристов

BASARNAS: Чемонгкак и Паданг-Паданг оказались среди опасных пляжей Бали

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Чемонгкак, Паданг-Паданг, Ньянг-Ньянг, Темблес и Келингкинг стали одними из наиболее опасных пляжей Бали по числу происшествий с иностранцами за январь–сентябрь 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в поисково-спасательном управлении Денпасара службы BASARNAS.

Основными угрозами для отдыхающих спасатели назвали сильные течения, приливы и скалистые обрывы. На пляжах Чемонгкак и Паданг-Паданг помощь понадобилась четырем россиянам, которым вода перекрыла путь к берегу. Двоих туристов, оказавшихся под скалой на Чемонгкаке, эвакуировали с помощью вертолета.

В районе Печату на юге острова спасатели провели четыре операции с участием иностранцев: четверых человек удалось спасти, двое погибли. Смертельные случаи также произошли на пляже Темблес, где течением унесло туриста из Польши, и на Келингкинге, где австралийка упала со скалы. В районе Waterblow в Нуса-Дуа помощь оказали россиянину, которого уносило течением.

Всего за девять месяцев 2026 года BASARNAS провела 12 операций с участием 15 иностранцев. Десять человек выжили, пятеро погибли.

Ранее сообщалось, что отлов и стерилизация не сокращают число бродячих собак.

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