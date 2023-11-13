Боксер из подмосковного Чехова стал победителем Всероссийских соревнований среди юниоров

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил Теймураза Набиева с победой во Всероссийских соревнований по боксу среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в течение шести дней соревнований за право стать лучшим в своей весовой категории и титул мастера спорта бились представители более двадцати пяти регионов России. Так, Теймураз Набиев в финальном бою в весовой категории 86 кг одолел спортсмена из Москвы.

Известно, что Теймураз является воспитанником спортивной школы бокса «Витязь» имени А.В. Поветкина, в настоящее время обучается в училище Олимпийского резерва №4 г.о. Чехов.