Более 300 мастеров кожаной перчатки из 69 регионов во Владикавказе ведут спор за награды юношеского первенства России. Среди них представители школы бокса «Рыжиков Тим» из Ивантеевки (Пушкинский городской округ).

За медали бьются Кирилл Торопцев (весовая категория до 57 кг) и Егор Валишвили (до 75 кг). Оба боксера добились права выступить на всероссийском ринге, успешно преодолев сито отборочных турниров. Наставники и ивантеевские болельщики верят, что ребята смогут составить серьезную конкуренцию лидерам и претендовать на подиум первенства.

Школа «Рыжиков Тим» была открыта в 2000 году заслуженным тренером России Сергеем Рыжиковым. Сейчас вместе с ним работают сыновья Антон и Дмитрий. Ученики школы постоянно занимают призовые места на турнирах различного ранга. Отметим, регулярно посещает спортзал для индивидуальных тренировок министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

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