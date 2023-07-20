В подмосковном Одинцове обновится самый большой участок Можайского шоссе
Фото: [Минтранс МО]
Дорожные службы Минтранса Московской области начали ремонт Можайского шоссе в Одинцове.
Предстоит масштабная работа на 15-километровом участке дороги от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки. Каждый день здесь проезжает более 40 тысяч единиц техники. Полотно дороги подвергается высокой нагрузке и износу.
В настоящее время ремонтники находятся на первом этапе, когда требуется восстановить несущие способности шоссе. Для этого делается фрезерование старого асфальта.
Всего в 2023 году в городском округе ремонту подлежит более 60 км дорог.
Ранее сообщалось, что от метро «Котельники» до подмосковного Лыткарина запустили экспресс-рейс.