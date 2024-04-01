Более 100 юных спортсменов поучаствовали в открытом турнире по карате в Шатуре

Участники из разных уголков Московской области поборолись за Кубок Шатуры на открытом турнире по каратэ. На соревнованиях были дети от восьми до 15 лет.

На открытый турнир по каратэ в Шатуру прибыло свыше 100 участников. Они показали свои способности в поединках, которых у каждого было не менее трех. В итоге удалось разыграть 40 комплектов наград. Лучшими стали представители Шатуры: команда спортивного клуба «Южный». Участники этого коллектива забрали главный приз — кубок турнира.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Каратэ в Шатуре развивается в округе не менее семи лет, но с каждым годом заинтересованных все больше. На данный момент известно, что не менее 100 человек увлекаются этой спортивной дисциплиной. Многие каратисты вывели хобби на профессиональный уровень и принимают участие в крупных соревнованиях.

Заслуженный тренер России и тренер шатурской команды Олег Ганин также отметил преимущества единоборств. Помимо физических данных у молодого поколения развиваются навыки концентрации и дисциплины. Спорт и опытные наставники помогают детям открыть и развить в себе лучшие качества.