Более 100 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья собрала спартакиада в Волоколамске

В Волоколамске состоялась открытая межмуниципальная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, прошло 4 декабря во дворце спорта «Лама».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, объединенных в десять команд из различных муниципалитетов Московской области. География участников включала Серпухов, Протвино, Подольск, Наро-Фоминск, Лотошино, Одинцово, Волоколамск, Можайск и Солнечногорск.

Программа спартакиады включала шесть видов спорта: шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, жим гири сидя, прыжки в длину с места и настольный теннис. Перед началом состязаний к участникам обратились заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов, депутат окружного Совета депутатов Вячеслав Тюрин и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Подольска. Второй результат показали спортсмены из Можайска, третье место завоевали представители Лотошинского округа. Победители и призеры получили награды и памятные подарки.