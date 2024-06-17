Более 15 000 человек поучаствовали в летнем фестивале йоги в Воскресенске

В воскресенском парке усадьбы Кривякино прошел VI традиционный фестиваль «Йога & Аюрведа». Новички, любители и профессионалы смогли поучаствовать в мастер-классах и насладиться насыщенной тематической программой мероприятия.

Фестиваль, посвященный одному из самых пластичных видов физической активности, был организован совместно с «YOGA VSK». В этом году его посетили рекордных 15 000 человек. Мероприятие включило в себя мастер-классы и увлечения для разных возрастов и категорий людей, включая беременных, пенсионеров и детей. Проводили занятия как для опытных практиков, так и начинающих.

Желающие могли получить медитативные практики, массаж и йогу-терапию, а также прогуляться по ярким рядам тематического маркета. Можно было приобрести не только сувенир на память, но и инвентарь для занятий йогой, а также экопродукты на любой вкус.

Включили в программу лекции астрологов, тарологов и психологов. Творческую атмосферу поддерживал коллектив индийского танца «ЛИЛА ПРЕМ», который показал яркие номера и этническую музыку.

Завершили фестиваль одним из самых красочных событий: участники собрались в амфитеатре с красками холи, оставив себе незабываемые впечатления. Там же провели эффектное фаер-шоу, которое осветило фестивальный вечер.