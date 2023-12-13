Более 160 учреждений Подмосковья подали заявки на участие в фестивале РФС «Футбол в школе»

Сто шестьдесят пять школ и детсадов Подмосковья подали заявки на участие во всероссийском фестивале РФС «Футбол в школе». Как рассказали в Минспорта региона, по числу поданных заявок область вошла в Топ-10 регионов.

В рамках фестиваля участники будут проводить спортивные мероприятия и творческие конкурсы на протяжении всего учебного года. В завершение будут определены три лучших учреждения — две школы, где учатся до 300 и более 300 человек, а также детский сад.

Пилотная стадия проекта «Футбол в школе» стартовала в 2021 году. Тогда участником стала одна подмосковная школа — из Коломны. В 2022-2023 учебном году в проекте участвовали 13 областных школ. В 2023-2024 учебном году число участников составляет 105.

В рамках проекта школьники могут приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, а также принять участие в турнирах и фестивалях. В общей сложности в проекте участвуют более миллиона детей со всей страны.