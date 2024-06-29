Более 200 ребят приняли участие в фестивале футбола «ЦСКА - все сюда!» в Балашихе

В рамках фестиваля скауты ЦСКА провели просмотр юных футболистов, а работники профессионального футбольного клуба тестировали ребят на быстроту, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. Кроме того, спортсмены провели несколько матчей и поучаствовали в футбольных челленджах.

Разминку и мастер-класс для юных футболистов провел трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России Алан Дзагоев.

«Главная цель фестиваля – выявление наиболее одаренных ребят, а также мотивация всех участников к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Алан Дзагоев уделяет большое внимание поддержке юношеского и детского спорта. Спасибо ему и руководству клуба ЦСКА за то, что выбрали Балашиху и организовали здесь это мероприятие», - сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Все гости мероприятия могли взять автограф у Алана Дзагоева, посмотреть на выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation и ознакомиться с историей и работой клуба ЦСКА.

Участники фестиваля получили подарки от клуба ЦСКА и электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных детей появился шанс заниматься в Академии ЦСКА и СШОР «Метеор» и «Орион».

В мае 2024 года спортивная школа «Орион» заключила договор о сотрудничестве с футбольным клубом ЦСКА. В ближайшие 5 лет воспитанники балашихинской спортшколы смогут воспользоваться опытом тренеров и методиками тренировок, которые используются в одном из крупнейших футбольных клубов нашей страны.