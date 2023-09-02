Более 200 спортсменов России и Белоруссии допустили на чемпионат мира по легкой атлетике
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Объединенным миром борьбы допущено свыше 200 спортсменов, являющихся гражданами РФ и Белоруссии, для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в середине этого месяца в столице Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Уточняется, что они смогут принять участие в нейтральном статусе со соблюдением рекомендаций МОК.
Отмечается, что более 25 спортсменов не допустили к соревнованиям в силу активной поддержки спецоперации на Украине или принадлежности к военным структурам.