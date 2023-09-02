Более 200 спортсменов России и Белоруссии допустили на чемпионат мира по легкой атлетике

Объединенным миром борьбы допущено свыше 200 спортсменов, являющихся гражданами РФ и Белоруссии, для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в середине этого месяца в столице Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.