Более 23 миллионов туристов посетило Подмосковье в прошлом году

В прошлом году туристский поток в Подмосковье составил более двадцати трех миллионов человек, что почти на миллион больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что подобные статистические данные доказывают, что с каждым годом туристский поток в регион увеличивается.

При этом привлекательность нашего региона для туристов обусловлена развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, концентрацией объектов культурно-исторического наследия и насыщенной культурно-развлекательной программой. Так только в прошедшем году было организовано и проведено тридцать масштабных мероприятий, которые посетили более трехсот тысяч человек.

По словам Линары Самединовой, наиболее популярными туристическими направлениями в 2023 году стали Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский городские округа, а также Истра, Мытищи, Клин, Коломна, Красногорск, Серпухов и Солнечногорск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.