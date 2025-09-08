Более 250 человек приняли участие в забеге, посвященном 195-летию Балашихи, в Вишняковском парке

Забег, посвященный празднованию Дня города, прошел в Вишняковском парке. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров наградил победителей и призеров соревнования – самым юным атлетам было всего четыре года.

Участники мероприятия также посетили занятия по сайклу на открытом воздухе с ведущими тренерами, уроки йоги, танцев, функциональных тренировок, а также творческие мастер-классы и тематические конкурсы, которые проходят каждый час.

«От всей души поздравляю жителей Балашихи с 195-летием города. Приятно видеть, что столько людей пришли и активно участвуют в празднике. Спасибо всем за совместный труд на благо родного города», – отметил Сергей Юров.

День города объединил активных жителей округа на площадках с «богатырскими» и фольклорными играми, костюмированными фотозонами и чаем из самовара.

«Поздравляю наш любимый город с днем рождения! Сегодня я участвовала в забеге на 5 километров и в функциональной тренировке – это отличная возможность заниматься спортом и общаться с другими жителями, мне очень понравилась сегодняшняя атмосфера», – сказала жительница Балашихи Анастасия Балагина.

Вишняковский парк открыт 12 июня, в День России, и уже стал любимым местом отдыха жителей трех микрорайонов Балашихи – Первомайского, Дзержинского и Салтыковки.



Сейчас на территории парка проводится второй этап благоустройства, который планируется завершить в 2026 году. После его окончания территория полностью преобразится и станет современным пространством для активного и семейного отдыха, объединяя спорт, творчество и культурные мероприятия.