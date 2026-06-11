Самолет Turkish Airlines с россиянами на борту на скорости врезался в вышку связи

Вечерний рейс Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Анталью, едва не закончился серьезным ЧП. При заходе на посадку самолет задел вышку связи, сообщают «Осторожно, новости». Пассажиры рассказали, что внутри кабины вылетели кислородные маски, сломалась одна из панелей, а люди, сидевшие ближе к месту удара, испытали сильнейший шок.

Рейс TK2430 вылетел из Стамбула вечером 11 июня. По предварительным данным, в момент посадки в аэропорту лайнер на скорости задел вышку связи.

Удар был достаточно сильным, чтобы повредить конструкцию самолета. Как рассказали очевидцы из числа пассажиров телеграм-каналу «Осторожно, новости», внутри салона сработала аварийная автоматика. С потолка вылетели кислородные маски. Одна из панелей в салоне оказалась сломана.

Никто из находящихся на борту физически не пострадал. Ни пассажиры, ни члены экипажа не получили видимых травм. Однако психологически пассажирам пришлось нелегко. Особенно тяжело было тем, кто находился в креслах вблизи места, куда пришелся удар. У нескольких человек, по словам очевидцев, случился нервный срыв.

Среди пассажиров рейса были граждане России. Они подтвердили факт столкновения и последовавшую за ним панику.

Подчеркнем, что авиакомпания Turkish Airlines и администрация аэропорта Антальи пока не выпустили официальных комментариев о произошедшем инциденте.