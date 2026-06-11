Вице-губернатор Подмосковья проверила состояние мальчика, ставшего жертвой преступления в Наро-Фоминске

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева навестила в больнице мальчика из Наро-Фоминска, который пострадал в результате преступления. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Ребенок находится в ДКЦ им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Ему оказывают всю необходимую помощь. Болатаева выразила благодарность команде хирургов учреждения.

«Парень идет на поправку, состояние стабильное. Окажем семье необходимую поддержку», - отметила она.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщила, что в Наро-Фоминске был убит местный житель и ранен его 13-летний сын. В дом потерпевших проник неизвестный с ножом. Он нанес смертельные ранения хозяину, от чего тот скончался на месте. После этого злоумышленник напал на мальчика. Ребенок был госпитализирован. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.