Пять дней без еды в тайге: трое пенсионеров потеряли лодку, но выжили благодаря костру

Почти пять суток трое любителей черемши из Иркутской области боролись за жизнь в глухой тайге. Мужчины 61, 64 и 67 лет уехали за дикоросами на моторной лодке, но врезались в затопленное дерево и лишились плавсредства. Без еды, в лесу, они ждали помощи. Спасли их полицейские, которые учуяли запах костра. Все трое живы и уже дома. Об этом сообщает Lenta.ru.

Все случилось 6 июня. Трое жителей Иркутской области отправились на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь — за черемшой. Но на реке их поджидала опасность. Лодка столкнулась с утонувшим деревом. Мужчины потеряли плавсредство и оказались в глухой тайге без еды и связи. Родственники забили тревогу. В полицию обратилась супруга одного из пропавших.

Поиски велись несколько дней. И когда надежда почти угасла, сотрудники полиции, прочесывающие береговую линию, почувствовали запах дыма от костра. Они двинулись на запах и обнаружили измученных, но живых пенсионеров. Почти пять суток мужчины провели в лесу, питаясь, видимо, одной черемшой и водой из реки. Костер, который они поддерживали, не только согревал, но и стал сигналом для спасателей. Сейчас все трое находятся дома. Их жизням ничего не угрожает.

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