Дыра в пять метров парализовала аэропорт в США: ВПП закрыли, рейсы отменили, а под полосой нашли другие проблемы

Пассажиры американского аэропорта Три-Ситис в штате Теннесси пережили настоящий кошмар. 9 июня на главной взлетно-посадочной полосе внезапно появилась дыра глубиной пять метров и шириной шесть. Работа воздушной гавани оказалась полностью парализована. Рейсы отменили или перенесли. Дыру экстренно залили бетоном, но, как выяснилось, этот инцидент помог выявить и другие проблемные зоны на полосах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Внештатная ситуация разыгралась в аэропорту Три-Ситис в городе Блаунтвилл. Девятого июня диспетчеры заметили провал грунта прямо на взлетной полосе. Образовалась воронка глубиной в пятиэтажный дом (5 метров) и шириной 6 метров. Самолеты не могли ни взлететь, ни сесть.

Администрация аэропорта приняла решение закрыть ВПП. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов напрямую у авиакомпаний. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий: дыру залили бетоном, которому требуется несколько дней для затвердевания.

Но неожиданно инцидент обернулся проверкой. Специалисты решили обследовать все взлетно-посадочные полосы аэропорта. Результат шокировал: были обнаружены и другие проблемные зоны, которые могли в любой момент привести к аналогичным обвалам.

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