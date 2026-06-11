Тревога в Пентагоне: эвакуация, пожарные и «испорченный воздух»

Американское оборонное ведомство пережило минуты паники. Часть помещений Пентагона изолировали из-за угрозы загрязнения воздуха. Сотрудники самоизолировались в безопасных зонах. На место прибыли пожарные и группа по работе с опасными веществами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы контроля качества воздуха «обнаружили проблему, требующую принятия мер предосторожности». Пока специалисты выясняли масштаб угрозы, часть сотрудников укрылась в безопасных помещениях.

На место ЧП прибыли пожарное подразделение, дежурные отряды и группа по ликвидации опасных веществ. Однако позднее выяснилось: тревога была ложной. Источник загрязнения не обнаружен, угроза персоналу и зданию не подтвердилась. В Пентагоне заявили, что все службы сработали штатно, а системы безопасности — исправно.

Инцидент вызвал переполох, но обошлось без эвакуации. Пентагон продолжает работу в обычном режиме. Американские журналисты, впрочем, уже успели пошутить, что «испорченный воздух» мог быть следствием чьей-то неудачной шутки или перегретого кондиционера.

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