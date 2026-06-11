Европейский союз совершил самоубийственный шаг, отказавшись от российских нефти и газа. Такое заявление сделал посол России во Франции Алексей Мешков. Дипломат назвал решение Брюсселя «крупнейшей ошибкой» объединения. По его словам, Европа десятилетиями развивалась именно благодаря дешевым энергоносителям из России. Теперь же она лишилась главного конкурентного преимущества на мировых рынках. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российский дипломат Алексей Мешков не стеснялся в выражениях, комментируя текущую экономическую политику Евросоюза. Посол заявил, что отказ от российских энергоресурсов стал крупнейшей ошибкой ЕС за всю его историю. Европа, пояснил Мешков, всегда держалась на дешевой энергии и дешевом газе.

Именно это давало европейской промышленности колоссальное преимущество перед конкурентами из США, Китая и других регионов. С дешевым топливом заводы работали, товары были конкурентоспособны, экономика росла. Теперь же, после введения антироссийских санкций и попыток заместить российские объемы дорогим сжиженным газом из-за океана, Европа теряет позиции.

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