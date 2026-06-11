Дистрибьютор автомобилей Seres в России высказался о «приостановке поставок»

В интернете появилась информация о приостановке поставок автомобилей китайского бренда Seres в Россию. «Российская газета» обратилась за разъяснениями к официальному дистрибьютору марки — компании «МБ Рус». Оказалось, что слухи не соответствуют действительности: дилерские склады заполнены, а стороны активно обсуждают дальнейшее развитие бренда.

Информационные волны раскачивают рынок. Пользователи соцсетей и некоторые отраслевые каналы заговорили о том, что китайский автопроизводитель Seres якобы сворачивает поставки в Россию. Причина называлась разная: от технических проблем до политических разногласий.

В «МБ Рус» эти домыслы опровергли. Компания подчеркнула, что поддерживает с Seres регулярный диалог в рамках действующего дистрибьюторского договора. Никакого разрыва или приостановки нет. Более того, дилерская сеть в настоящее время обеспечена достаточным количеством автомобилей, доступных для продажи. То есть машины в шоу-румах есть, и дефицита не наблюдается.

Что касается долгосрочной стратегии, то здесь, по словам представителей дистрибьютора, стороны «активно занимаются поиском наиболее эффективных подходов». Конкретные детали пока находятся в стадии проработки. О серьезных нововведениях обещают сообщить своевременно, как только появится такая возможность.

Отдельный вопрос касается кроссовера Seres M9. Эта модель должна укрепить позиции бренда на российском рынке. Но прежде чем выйти в продажу, автомобиль проходит адаптацию к местным условиям.

В «МБ Рус» пояснили, что это комплекс обязательных действий, который требует особой тщательности. Особенно когда речь идет об инновационных технических решениях. Работы ведутся силами китайских коллег, и как только все подготовительные этапы завершатся, дистрибьютор незамедлительно оповестит публику.

Пока же на российском рынке официально представлены два кроссовера. Seres M5 можно приобрести по цене от 5 800 000 рублей. Seres M7 стоит от 6 090 000 рублей. Обе модели доступны в дилерской сети.

Seres — это премиальный китайский бренд высокотехнологичных кроссоверов (модели M5, M7, M9), созданный в альянсе с IT-гигантом Huawei (в Китае известен как Aito). Главная фишка марки — мощный последовательный гибридный привод, где бензиновый мотор работает только как генератор для зарядки батареи, что обеспечивает динамику электрокара и запас хода свыше 1100 км без зависимости от розеток.