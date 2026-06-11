В Армении молния разрушила мост на оживленной трассе

Вечером 11 июня стихия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Армении. Молния попала в мост на трассе Ереван — Севан, неподалеку от города Чаренцаван, в результате чего сооружение обрушилось. Повреждены три автомобиля, движение на важной магистрали серьезно затруднено. Спасатели и полиция работают на месте происшествия, сообщает Спасательная служба МВД Армении.

В 19:26 по местному времени (18:26 мск) в центр оперативного управления МВД Армении поступило тревожное сообщение. На трассе, соединяющей столицу с городом Севан, неподалеку от Чаренцавана, произошло чрезвычайное происшествие. Удар молнии пришелся прямо на мостовое сооружение. Конструкция не выдержала и обрушилась.

Мост находится всего в 35 километрах к северу от Еревана — это оживленная магистраль, по которой ежедневно проезжают сотни автомобилей. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три машины. О жертвах или пострадавших среди людей пока не сообщается.

На месте работают спасатели и полицейские. Движение на трассе серьезно затруднено, водителям рекомендуется искать пути объезда или по возможности воздержаться от поездок в этом направлении до завершения аварийных работ.

МВД Армении предупреждает: непогода не собирается уходить. В ближайшие часы сильные дожди ожидаются в городах Раздан и Севан.

При этом ночь на 11 июня уже преподнесла сюрприз жителям Гюмри. Там прошел ливень с градом такой силы, что несколько улиц оказались затоплены, а движение транспорта пришлось полностью остановить. Местами, по данным СМИ, ледяной покров достигал полутора метров.