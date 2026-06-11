Поездка в метро в жару убивает сердечников: перегрев и смена температур ведут к инфаркту

Доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко предупредил: перегрев, духота и резкий контраст температур провоцируют скачки давления, приступ стенокардии и даже инфаркт. В зоне особого риска — гипертоники, диабетики и те, кто уже перенес инсульт. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач Дмитрий Карпенко объяснил, почему метро в жару становится смертельно опасным для сердечников. Летом температура в подземке может превышать +30 градусов, вагоны набиты битком, кондиционеры работают не везде. Организм перегревается, сердце работает на пределе. А после выхода на улицу или в прохладный офис сосуды резко сужаются — перепад температур добивает ослабленную сердечно-сосудистую систему.

Особенно уязвимы люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт. В группе риска — пожилые, пациенты с диабетом и заболеваниями почек.

В жару по возможности избегайте поездок в метро в часы пик. Если без подземки не обойтись, пейте больше воды, носите с собой влажные салфетки, старайтесь сидеть или стоять у вентиляции. И никогда не выбегайте из душного вагона на холодную улицу резко — делайте паузу в тамбуре или вестибюле.

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