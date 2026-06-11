Сумка из кожи тираннозавра с ДНК доисторического хищника уйдет с молотка в Париже за полмиллиона евро

Модный аксессуар, который объединил палеонтологию и высокую моду, выставлен на торги в Париже. Первая в мире сумка из кожи, выращенной в лаборатории на основе ДНК тираннозавра, появилась на аукционе Hotel Drouot. Изделие темно-бирюзового цвета размером 26 на 18 сантиметров оценивается экспертами в 300–500 тысяч евро (25–41 миллион рублей). Об этом сообщает Lenta.ru.

Ученые восстановили ДНК тираннозавра по ископаемым останкам и вырастили в лаборатории кожу доисторического хищника. Затем авангардный бренд изготовил из этого материала аксессуар. Палеонтолог Якопо Бриано (известный итальянский ученый) признался, что не мог и представить, что однажды сможет в некотором смысле прикоснуться к коже динозавра. По его словам, это изделие — поразительный диалог между доисторической эпохой, которую изучают специалисты, и возможностями, открытыми современной наукой.

Сумка стала первым в мире предметом роскоши, созданным из биоматериала, воссозданного по древней ДНК. Организаторы аукциона подчеркивают уникальность лота: покупатель получит не просто аксессуар, а кусочек юрского периода, переосмысленный через биотехнологии. Торги состоятся в ближайшее время.

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