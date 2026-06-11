Пьяный водитель сбежал от полиции, прыгнул в болото и попал в пасть аллигатору

Полицейская погоня в Луизиане закончилась неожиданной встречей с доисторическим хищником. Пьяный водитель Викторе Ривас, пытаясь уйти от преследования, прыгнул с эстакады прямо в болото. Там его встретил аллигатор и вцепился в руки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Седьмого июня полиция штата Луизиана получила вызов: водитель Викторе Ривас создает опасные ситуации на дороге. Мужчина сначала врезался в бетонное ограждение, разорвал шину, но не остановился. Когда его все же остановили, выяснилось, что он пьян. Ривас решил не сдаваться. Он выскочил из машины и прыгнул с эстакады в болотистую местность. Полицейские потеряли его из виду. Спустя время беглеца заметили идущим по шоссе. Увидев преследователей, он снова ринулся в болото.

В темноте на мужчину напал аллигатор. Рептилия вцепилась ему в руки. Ривас, несмотря на боль и раны, сумел вырваться и продолжил бежать. Полиция использовала дрон, чтобы выследить нарушителя. В конце концов его задержали. Риваса доставили в больницу. Раны оказались неопасными — после обработки его отпустили.

Теперь ему предъявлены обвинения: управление автомобилем в состоянии опьянения, сопротивление полиции, оставление места ДТП и неосторожное вождение.

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