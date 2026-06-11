Поедающие живую плоть личинки вернулись в США спустя 60 лет: карантин в Техасе и Нью-Мексико, жертвы среди скота

Американские фермеры в ужасе: спустя 60 лет в страну вернулись личинки мухи Нового Света (New World screwworm). Эти твари проникают в открытые раны и поедают живую плоть скота, диких животных, домашних питомцев и даже людей. В июне 2026 года паразитов обнаружили на трёх телятах и козе в Техасе и на собаке в Нью-Мексико. Об этом сообщает Lenta.ru.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) подтвердило: кошмар 1960-х возвращается. Тогда, в 1966 году, официально объявили, что личинки мухи Нового Света на территории страны уничтожены. Но июнь 2026 года разрушил эту иллюзию. Сначала на трех телятах и козе в Техасе, а затем на собаке в Нью-Мексико обнаружили отвратительных паразитов.

Как они проникли — неизвестно. Специалисты не исключают новых случаев в ближайшие дни. Ущерб может быть колоссальным: личинки буквально выедают ткани заживо, вызывая сепсис и смерть в течение нескольких недель.

Власти немедленно создали карантинные зоны радиусом 20 километров вокруг мест находок. Перемещение животных ограничено. На юге Техаса с февраля сбрасывают с самолетов стерильных самцов мух — это попытка подавить популяцию.

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