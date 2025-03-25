Более 270 человек приняли участие в фольклорном фестивале в Подольске

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Четвертый Детский фестиваль «Жаворонки, прилетите, красну весну принесите» состоялся в Подольске. В мероприятии приняли участие свыше 270 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Фестиваль длился два дня. Его первую часть провели в сельском Доме культуры «Молодежный», вторую — в ДЮОЦ «Родина».

Мероприятие было приурочено к наступлению весны и проведению традиционных весенних праздников. В его рамках прошли квесты, мастер-классы, занятия по актерскому мастерству, уроки хореографии и вокала. В завершение состоялся гала-концерт.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проведения культурных мероприятий для жителей региона.