Более 30 открытых стадионов планируют запустить до конца года в Подмосковье
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До конца года в Подмосковье планируется запустить деятельность еще 33 стадионов в рамках программы «Открытый стадион». Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.
Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова отметила, что на сегодняшний день открытые стадионы есть во всех муниципалитетах области.
«Открытых стадионов в Подмосковье 447, причем 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет и дальше реализовываться, так как мы видим спрос со стороны наших жителей. До конца 2024-го планируем запустить деятельность еще 33 объектов», — подчеркнула депутат.
Кроме того, в зависимости от времени года для посетителей доступны разные активности. В теплое время стадионы используются под летние виды спорта, в холодное — под зимние: на большом количестве объектов зимой прокладывают лыжню, а на некоторых даже заливают каток.
Отмечается, что лидерами по количеству открытых стадионов среди подмосковных округов являются Балашиха, Богородский округ, Красногорск, Ленинский округ, Люберцы, Мытищи, Подольск.