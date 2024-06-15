Более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья поучаствовали в фестивале «Сабантуй»

В этом году Центральный парк в подмосковных Люберцах объединил более 30 000 жителей и гостей региона в рамках фестиваля «Сабантуй». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Сабантуй» проходит уже в 22-й раз. Он объединяет все больше людей, и не перестаёт удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек - не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального Федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная - она рассчитана на все возрасты и интересы», - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Люберцы не первый раз принимают «Сабантуй». Дебют состоялся в 2009-м, и вот спустя 15 лет городской округ вновь стал гостеприимным хозяином праздника. Глава Владимир Волков поздравил всех участников и гостей фестиваля с открытием и зачитал поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Примечательно, что на «Сабантуй» в Люберцах привезли тонну чак-чака. Любой, кто хочет, может продегустировать это главное медовое угощение татар. А вкуснейший чай с травами из самовара - идеальное дополнение к нему. На главной сцене на протяжении всего праздника выступают артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы. В их числе участницы музыкального шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и Вилена Хикматуллина, а также победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор, который умеет создавать мини-треки из голосов зрителей. По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». В 2025-м им станут Химки.