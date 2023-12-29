Более 500 мероприятий пройдет в Подмосковье рамках «Декады спорта и здоровья»

Более пятисот мероприятий пройдет в Подмосковье рамках «Декады спорта и здоровья», сообщили в Минспорта региона. Ее проведут в период новогодних праздников.

«Лыжные забеги, хоккей в валенках, семейные эстафеты, развлечения для детей и взрослых на катках — все это и многое другое ждет жителей и гостей Подмосковья в праздничные дни», – отметил глава министерства Дмитрий Абаренов.

Декада откроется «Манжосовской лыжной гонкой», которая пройдет в Одинцово. В мероприятии примут участие более тысячи человек.

Также в числе планируемых мероприятий — Новогодняя лыжная гонка в Лыткарино, турнир по хоккею на валенках в Королеве, турнир по футболу среди дворовых команд на снегу в Лобне, костюмированный лыжный заезд в Ступино, мини-турнир по русскому хоккею в Мытищах, Рождественские соревнования по волейболу на снегу в Реутове, Фестиваль зимнего плавания в Подольске и многое другое.

Помимо этого, в Подмосковье этой зимой подготовят 166 лыжных трасс, более восьмисот катков и восемнадцать горнолыжных курортов.