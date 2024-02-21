Более 60 жителей Рязанской области подали заявки на участие в главном туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Свыше 60 жителей Рязанской области подали заявки на участие в ключевом туристическом конкурсе РФ «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что жители региона принимают активное участие в конкурсе уже пятый год.

Уточняется, что за это время среди жителей Рязанской области насчитывается шестеро финалистов и пятеро победителей.

Добавляется, что в текущем сезоне они принимают участие в двух направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей организаций в области туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей различных сфер с собственными идеями или запущенными проектами.