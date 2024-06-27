Более 70 долголетов Шатуры поучаствовали в утренней зарядке с мастером спорта

Массовые утренние тренировки провели в парке культуры и отдыха им. Гагарина среди шатурских участников проекта губернатора «Активное долголетие». Для них подготовили множество спортивных мероприятий, где каждый мог найти что-то по своему вкусу.

Пожилые жители г.о. Шатура провели утро по-спортивному. В рамках проекта «Зарядка долголетов» участники смогли выбрать любую активность: шахматы, шашки, гимнастику, теннис, петанк или дартс. Также можно было походить по уютному парку со скандинавскими палочками. Утреннюю зарядку провел настоящий профессионал, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Жуков. Он является победителем и призером соревнований всероссийского и международного уровня.

Кто-то посетил столь насыщенное спортивное мероприятие впервые. Одна из участниц Ирина Бутина рассказала, что в клуб «Активное долголетие» попала по совету подруги. Теперь ей не дают скучать. Больше всего жительнице Шатуры нравится проводить время за творчеством.

«У меня вся неделя расписана – каждый день новое занятие. Люблю творческие мастер-классы: мы рисовали мандалы, изучали историю, мастерили поделки и игрушки, и многое другое. Все это я потом повторяю дома с любимыми внучками, у меня их трое. Больше всего нравятся шахматы. Приняла участие и в сегодняшнем турнире, не выиграла, но я же только учусь, у меня еще все впереди», - поделилась Ирина Бутина.

Победителей шахматно-шашечного турнира наградили дипломами и подарками, их торжественно вручил депутат городского Совета Александр Гуреев. Завершили спортивное событие концертом. Яркие номера долголетам представили творческие коллективы округа.