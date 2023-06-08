Музыканты со всего Подмосковья соберутся на фестивале духовых оркестров в Истре

Музыканты со всей области примут участие в региональном фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Московии», который пройдет в Истре. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

Участниками мероприятия станут 29 коллективов, свыше 700 человек. Также состоятся онлайн-выступления коллективов из Белоруссии. Номера участников будет оценивать жюри.

В рамках фестиваля пройдут марш-парад участников и гала-концерт. Участники исполнят знаменитые произведения, в том числе Михаила Глинки и Петра Чайковского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в рамках спортивного сезона состоится более двух тысяч мероприятий.

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